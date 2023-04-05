سهرات رمضانية.. موعد حفل علي الحجار بدار الأوبرا وأسعار التذاكر

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا في شهر رمضان من كل عام، الذي يقام الخميس المقبل الموافق 6 أبريل الجاري، على المسرح الكبير في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يقدم علي الحجار ضمن برنامج حفل سهرات رمضانية بدار الأوبرا، باقة مميزة ومنتوعة من أجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، بمصاحبة فرقته الموسيقية.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار

أعلنت دار الأوبرا، أنه يمكن الحصول على تذاكر حفل علي الحجار، من خلال شباك الحجز بدار الأوبرا، أو «أونلاين»، من خلال موقع دار الأوبرا المصرية لحجز التذاكر، إذ جرى طرح تذاكر الحفل بعدة فئات، بلغت أسعارها، 350، 700، 1200 جنيه.

وتقدم دار الأوبرا في السهرات الرمضانية يوم الخميس، عدة حفلات في نفس التوقيت، حيث يقام حفل فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة من الأناشيد والابتهالات، كما يقدم فريق على مر الأجيال، حفلا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يتضمن برنامج الحفل، عددا من أعمال نجوم زمن الفن الجميل.

تفاصيل السهرات الرمضانية بدار الأوبرا

يذكر أن سهرات الأوبرا الرمضانية، انطلقت السبت 1 أبريل 2023، على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة وخارجها، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي تقام فعاليات السهرات الرمضانية على مسارح دار الأوبرا المختلفة، التي تضم مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار الشهر الكريم، منها مدحت صالح علي الحجار، أيامنا الحلوة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية والفنانة عبير نعمة، دينا الوديدي، وفريق مسار إجباري، مواويل، الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي.