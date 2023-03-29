سهرات رمضانية.. موعد حفل مدحت صالح بدار الأوبرا وأسعار التذاكر

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل خلال فعاليات سلسلة سهرات رمضانية التي تطلقها دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان الكريم من كل عام، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 21 أبريل 2023، الساعة التاسعة والنصف مساء.

يقدم مدحت صالح في حفل سهرات رمضانية بدار الأوبرا باقة متنوعة ومميزة من أجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

وطرحت دار الأوبرا تذاكر حفل مدحت صالح في رمضان بعدة فئات، وبلغت أسعار تذاكر الحفل 1200 ، 700، 350 جنيها، ويمكن الحصول على تذاكر الحفل من خلال شباك الحجز بدار الأوبرا، أو أونلاين من خلال موقع دار الأوبرا المصرية لحجز التذاكر.

تنطلق سهرات الأوبرا الرمضانية يوم السبت الموافق 1 إبريل 2023، على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة وخارجها، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتقام فعاليات السهرات الرمضانية على مسارح دار الأوبرا المختلفة، منها «الكبير، الصغير، المكشوف ودار الأوبرا بالإسكندرية، والتي تضم مجموعة من الحفلات الفنية لباقة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار الشهر الكريم، منها دينا الوديدي، أيامنا الحلوة، مسار إجباري، مواويل، الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي، الفنان مدحت صالح والفنان علي الحجار، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية والفنانة عبير نعمة.

تبدأ أولى السهرات الرمضانية على المسرح المكشوف في الأول من أبريل 2023، الموافق 10 رمضان بعرضين لكل من فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن وكورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية

يضم برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية، والتي تقدمها فرقة الموسيقات العسكرية منها موسيقى عمر الخيام، مولاي، محمد يا رسول الله ، نبينا هادينا، المسك فاح، بوابة الحلواني، بحبك يا مصر، رايات النصر، يا أغلى اسم، حلوة بلادي السمرا، يا حبيبتي يا مصر، ويشارك بالغناء محمود بكر.