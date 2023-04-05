يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وبيومي فؤاد وأحمد سلام وهشام إسماعيل.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7علي قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في الثانية مساء اليوم التالي.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13

وتضمنت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14 العديد من الأحداث الكوميدية بينها مشاركة العترة في بطولة كاراتيه في المزاريطة، وتناوله تركيبة جديدة من الدكتور ربيع لعودة العترة طفلًا كما كان لتكون المفاجأة هي تحوله إلى رجل عجوز وتنتهي الحلقة بصدمة العترة أمام المرآة وتتوالى صرخاته من الصدمة.