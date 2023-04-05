مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14 ... بيومي فؤاد يجعل العترة مسن

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14، ينتظرها الجمهور بشغف كبير، لمتابعة الأحداث المثيرة التي وصلت إليها أحداث الحلقة الثالثة عشر، التي انتهت بتحول العترة ابن الكبير إلى رجل كبير في السن.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14، يكشف الأحداث والمواقف التي سيواجهها العترة ابن الكبير بسبب تحوله إلى رجل كبير في السن، نتيجة لتناوله التركيبة التي أعطاها له الدكتور ربيع الذي يقدم شخصيته بيومي فؤاد.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 14، ما سيفعله جوني بعد قراره، بأن يكون مسرح إقليمي من قرية المزاريطة، بعد مشاهدته عدد من الكورسات أونلاين.

ويناقش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع هذا العام، عدد من القضايا المجتمعية التي تنتشر بين أفراد المجتمع، منها هوس السوشيال ميديا، والذهاب خلف التريند، ومشكلات الأزواج.