مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تشغل محركات بحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال السباق الرمضاني، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تأتي في الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تكشف عن الأحداث الجديدة التي تعرضها حلقات مسلسل الكبير أوي، بعد تحول العترة إلى شخص مسن بسبب تركيبة الدكتور ربيع.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 7

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تستكمل القضايا التي يناقشها أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي ، ومنها قضايا السوشيال ميديا و الخلافات الزوجية التي تحدث بين الأزواج بعد مرور فترة من الوقت على زواجهم.