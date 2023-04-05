مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14.. هل تنجح تركيبة دكتور ربيع في إعادة العترة؟

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة الماضية وبينها تحول العترة إلى رجل عجوز.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

وتضمنت أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13 العديد ابتكار الدكتور ربيع تركيبة جديدة من المفروض أن تحول العترة إلى طفل كما كان، ليتناولها العترة ويستيقظ في اليوم التالي وقد أصبح رجلا عجوزا.

وفور أن شاهده شقيقة جوني بهذا الشكل ترك الغرفة مندهشًا ليشاهد العترة نفسه في المرآة ويصرخ، ويتساءل جمهور المسلسل هل يستطيع دكتور ربيع أن يعيد العترة طفلا كما كان، أم سيعيده على الشكل الذي اعتاد على الظهور به طوال أحداث المسلسل.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

ويتناول مسلسل الكبير أوي 7 في بداية حلقاته قصة المشاكل الزوجية وكيفية التعامل معها ثم تطرق إلى مشكلة السوشيال ميديا والسعي وراء التريند.