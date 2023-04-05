مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14.. محمد صلاح يظهر على حائط أحد المعابد

يناقش مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14، سؤال ماذا سيفعل يحيى مع الملك الفرعوني، بعدما عرف مخطط الأشرار الذين يهدفوا لسرقة مخططات الأهرامات والبرديات، ويعملوا على تغيير تاريخ كيمت، وذلك بعدما نجح الأشرار في سرقة البرديات، بعد استخدام مشروب شعير سوس، وفيه منوم للحراس، لكن يحيى أخبر الملك، وتمكنوا من القبض عليهم، وإنقاذ تصميمات الأهرامات والبرديات المهمة، وذلك في الحلقة 14 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، الذي يعرض على قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14 يُعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14

وسيشهد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14 أحداث مهمة حيث كان الملك الفرعوني قد قرر بناء مقبرة ليحيى، وأن ينقله للعالم الآخر، لكن يحيى أخبره أنه لا يريد الذهاب للعالم الآخر، لكن يريد أن يرى مباراة مصر التي سيلعب فيها الملك الفرعوني محمد صلاح، وحكى للملك عن صلاح الذي لقبه بالملك، الذي سيكون من نسل كيمت بينما قرر الملك رسم نبؤة محمد صلاح على أحد المعابد.