أحداث مشوقة اليوم من يحيى وكنوز 2 بالحلقة 13.. الملك يعاقب عصابة الآثار

ينتظر متابعو مسلسل يحيى وكنوز 2 اليوم الحلقة 13، خاصة بعد تسارع الأحداث بحلقة أمس، إذ تناولت الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 2، أمس الإثنين، تواجد يحيى وكنوز في جنوب أرض الفيروز والتي يوجد فيها الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12، إذ ذهب «يحيى» للملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12، ووزيره الملك منتوحتب الرابع، آخر ملوك الأسرة 11، من أجل إخبارهم بالخطة التي يريد الدكتور عجيب تنفيذها وهي سرقة الآثار والمخططات الفرعونية.

وخلال لقائه بالملك أمنمحات الأول بالحلقة الـ 12 من مسلسل يحيى وكنوز 2، قال يحيى إنَّه يريد إخباره بنبوءة ستغير تاريخ «كيمت»، وهي أن هناك شخصا سيأتي من جنوب كيمت وسيكون في يوم من الأيام الملك، وسينقذ 4 من الأعداء، كما أبلغه بأنه هو هذا الملك المنتظر.

وأخفى يحيى خلال الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 2 عن الملك أمنمحات الأول خطة عصابة الدكتور عجيب خوفًا من عدم تصديقه، حتى تتحقق النبوءة، وخلال مجريات الحلقة يكتشف المشاهد أن النبؤة تحققت بالفعل حتى أخبره بسر العصابة.

عرض المسلسل على قناة dmc

وتعرض قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساءً يوميًا مسلسل يحيى وكنوز 2، وأيضا يعاد المسلسل في الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي.

ويجري عرض المسلسل على قناة dmc دراما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً ويعاد أيضًا في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال والكبار

المسلسل موجه للأطفال والكبار، وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم الأصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

ويذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.