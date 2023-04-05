يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 14 مسلسل يحيى وكنوز، وذلك بعد أحداث الحلقة الأخيرة، التي خاض فيها «يحيى» مغامرة جديدة، حيث أخبر يحيى الملك عن مخطط الأشرار، وتمكنوا من القبض عليهم، وانقاذ تصميمات الأهرامات والبرديات المهمة، واحداث أخرى حيث كشفت كنوز عرافة الملكة، أن إحدى زوجات الملك تخطط لقتله، من أجل توريث الحكم وحبستها زوجة الملك قبل أن ينقذها سينو ويحررها.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل يحيى وكنوز

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل يحيى وكنوز في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل يحيى وكنوز

وبعد موعد عرض الحلقة 14 مسلسل يحيى وكنوز فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.