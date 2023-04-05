يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء، بعد أحداث الحلقة الأخيرة التي خاض فيها «يحيى» مغامرة جديدة، حيث أخبر يحيي الملك عن مخطط الأشرار وتمكنوا من القبض عليهم، وإنقاذ تصميمات الأهرامات والبرديات المهمة، وكشفت كنوز عرافة الملكة أن إحدى زوجات الملك تخطط لقتله من أجل توريث الحكم، وحبستها زوجة الملك قبل أن ينقذها سينو ويحررها، وتحاول كنوز انقاذ الملك بمساعدة يحيى.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء

موعد موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.