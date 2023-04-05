يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023، وذلك بعد أحداث الحلقة الأخيرة، إذ خاض «يحيى» مغامرة جديدة حيث أخبر يحيى الفرعون، أن الأعداء تمكنوا من الوصول للتصميمات الخاصة بالأهرام، وأكد أن لهم هدف خطير، حيث يهدفوا لاستغلال هذه البرديات لتغير تاريخ كيمت في المستقبل.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يٌعرض المسلسل الموجه للأطفال، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023

وبعد معرفة مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023 فبقي أن تعرف أن مسلسل يحيى وكنوز، بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.