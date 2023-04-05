موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين والقنوات الناقلة

رحلة بحث عن الصفارة عاشها «شفيق» من أجل العودة إلى الماضي، بعدما وجد نفسه يصارع الموت بسبب مرض نادر، هكذا كانت أحداث الحلقة الـ13 من أحد الأعمال الدرامية الرمضانية؛ ليترقب الجمهور موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، وذلك عبر مجموعة من القنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الصفارة

وموعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، المنتمي إلى فئة المسلسلات الـ15 حلقة، على شبكة قنوات «دي إم سي» يكون في الساعة 7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على تطبيق watch it.

أما عن تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة، على القمر الصناعي نايل سات، هو 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة

وتدور أحداث وقصة مسلسل الصفارة، حول الشخصية الرئيسية «شفيق» الذي يعاني في الماضي من سرقة أفكاره، فيسرق صفارة الملك توت عنخ آمون، التي تستطيع إعادته للماضي لمدة 3 دقائق فقط، ثم الرجوع للحاضر، ويكتشف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة وتتوالى بعدها الأحداث.

أبطال مسلسل الصفارة

ومسلسل الصفارة من إخراج علاء إسماعيل، وتأليف ورشة مكونة من: سارة هجرس، عبد الرحمن جاويش، محمود عزت، شريف عبدالفتاح، وإشراف على الكتابة الفنان أحمد أمين، أما عن أبطال العمل فهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، والمسلسل