المتهم بقتل صديقه في السلام يعترف: «استلف 500 جنيه وتأخر في السداد»

اعترف المتهم بقتل صديقه في السلام بتفاصيل جريمته خلال جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة مساء أمس مدعيًا أن المجني عليه «عمر» اقترض منه مبلغ مالي 500 جنيه منذ عدة أسابيع ورفض إعادتها، وعند آخر نقاش بينهما احتدم الخلاف وتبادلا السباب والشتائم وامسك المتهم سكينًا وطعن صديقه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وجددت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لتنفيذ الجريمة وأنه تربص بالمجني عليه وافتعل معه مشكلة وأنه كان يخفي أداة الجريمة بين ملابسه وعندما حدث الخلاف أسرع بتسديد الطعنات في جسد المجني عليه فمات في الحال.

خبير قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض في إن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام:«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، إنَّ المشرع خرج على القواعد العامة السابقة:«وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».