ضبط 3 أشقاء بتهمة قتل سائق بسبب خلافات الجيرة في المنوفية

شهدت قرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، مقتل سائق لودر على يد ثلاثة أشقاء في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

القبض على المتهمين الثلاثة

ونجحت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس المباحث، في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وجرى استدعاء شهود العيان وأسرة المجني عليه للإدلاء بأقوالهم، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل سائق لودر بقرية ميت الموز دائرة المركز بسبب مشاجرة بين طرفين لخلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة القتل في القانون

وأكد المحامي محمد مسلم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل تصل إلى الإعدام، وفي حالة القتل الخطأ تكون العقوبة بالحبس، مؤكداً أن مجريات القضية والتحريات والتحقيقات هي التي تحدد العقوبة في هذه الواقعة.