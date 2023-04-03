إعدام عامل قتل زوجته وبائعا في شارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، منذ قليل، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا، بتهمة قتل زوجته وبائع في شارع بمدينة ههيا.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 14358 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1851 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد ضبط «ع.م.ع»، 48 سنة، عامل، ومقيم بمدينة ههيا، لاتهامه بقتل قتل المجني عليه «ا.م. ح»، عمدا.

وبحسب أوارق القضية، فإنه حال مرور المتهم بناحية شارع بحر سويس أمام مركز الشرطة، بندر ههيا، أبصر زوجته، المجني عليها الثانية، حال جلوسها منفردة بجانب الطريق تجري مكالمة هاتفية من هاتفها المحمول، فراقبها بضع دقائق حتى حضر المجني عليه وجالسها وتبادلا الحديث، فاستل المتهم سكينا كانت بحوزته من طيات ملابسه وعاجله بعدة طعنات استقرت في صدره وأنحاء متفرقة من جسده، قاصدا إزهاق روحه.

طعن الزوجة

وحسب نص إحالة الاتهام، اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، حيث قتل المتهم زوجته المجني عليها «س.ا» عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن طعنها عدة طعنات استقرت بصدرها وأنحاء متفرقة من جسدها، مستخدماً سلاحاً أبيضاً المستعمل في الجريمة السابقة، حال محاولتها درء التعدي الواقع على المجني عليه الأول، فسقطت أرضاً مضرجة في دمائها وسط الشارع في مدينة ههيا قاصداً إزهاق روحها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارا بمعاقبته بالإعدام شنقا.