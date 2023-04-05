«الأرصاد»: انتظام حركة الملاحة في البحر المتوسط اليوم وانتعاش الصيد

اشهدت حركة الملاحة في مياه البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء، انتظاما في حركة إقلاع أعداد كبيرة من مراكب الصيد، التي أبحرت بعرض البحر عبر مينائي البرلسوالسويس، عقب تحسن حالة الطقس وسطوع الشمس، وهدوء حالة الأمواج بما يساعد في انتظام كبير لعمليات الصيد بالسواحل الشمالية.

تحسن حالة الطقس واستقرار الأمواج حتي نهاية الأسبوع

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الأربعاء، استقرار حالة الأمواج داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط حتي يوم الجمعة، وهو ما يؤدي إلى نشاط كبير في إقلاع مراكب الصيد.

طقس السواحل والمدن اليوم

كما أعلنت الهيئة عن طقس اليوم الأربعاء، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة علي المحافظات القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، لتسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة الكبري، العظمي 26 والصغري 15، كما سجلت درجة الحرارة بالسواحل الشمالية، العظمي 22 والصغري، 13، وسجلت درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمي 29 والصغري 13، وفي جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمي 33، والصغري 17، وسط تراجعها مع قدوم فترات الليل.