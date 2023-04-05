السعودية: السماح بأداء عمرة رمضان 1444 مرة واحدة فقط لمنع التزاحم

أكدت السلطات السعودية، السماح بأداء عمرة رمضان 1444 مرة واحدة فقط للشخص خلال الشهر المبارك وعدم السماح بتكرارها، مشددة على إعطاء فرصة للجميع لأداء المناسك.

ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان صحفي بأن قرار الاكتفاء بأداء عمرة رمضان 1444لمرة واحدة في رمضان يساهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء المناسك بطمأنينة ويسر ودون تزاحم مع كثر قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان الكريم.

أداء عمرة رمضان 1444 مرة واحدة فقط

وعن إجراءات الحصول على تصاريح عمرة رمضان 1444، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الشخص الذي يريد أداء عمرة رمضان عمرة رمضان 1444، يجب حصوله على التصريح من تطبيق نسك، ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية بأن التصريح ضروري لأداء العمرة مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، ولفتت إلى أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

الحصول على تصريح عمرة رمضان عبر تطبيق نسك

يشار إلى أن السعودية أعلنت عن إتاحة تصاريح عمرة رمضان 1444 عبر تطبيق نسك للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية، ويستطيع الراغب في أداء عمرة رمضان 1444 الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر تطبيق نسك واختيار التوقيت المناسب لكل شخص.