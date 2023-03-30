شروط الاعتكاف في المسجد الحرام وخطوات التسجيل.. اعرف التفاصيل

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين مجموعة من الخطوات للحجز، وذلك وسط تساؤلات كثيرة حول شروط الاعتكاف في المسجد الحرام 1444 وخطوات التسجيل.

حددت رئاسة شؤون الحرمين شروط الاعتكاف في المسجد الحرام 1444 وخطوت التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة برئاسة شؤون المسجد الحرام وذلك باستيفاء مجموعة من الشروط.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام 1444 وخطوات التسجيل

هناك مجموعة من شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام، 1444 وخطوات التسجيل، وهي ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 18 عاماً، والالتزام بكافة قوانين الخاصة بالمسجد الحرام، وألا يختلط الرجال والنساء داخل موقع الاعتكاف، والتعاون مع الأشخاص العاملين بالمسجد، وينبغي ألا يُكّون المعتكفون تجمعات داخل موقع الاعتكاف، ويجب أن يمتلك المتقدم حساب على بوابة الخِدْمَات الإلكترونية الخاصة برئاسة شئون المسجد الحرام وبطاقة الهوية الوطنية والاحتفاظ بها وعدم إعطائها لأحد.

وفي سياق متصل، يجب مراعاة الحفاظ على نظافة المكان وعدم إلقاء أي مخلفات في مكان لاعتكاف، كما يُمنع النوم داخل موقع الاعتكاف خلال مدة الصلوات المفروضة أو الأوقاف الفاصلة بين الصلوات أو في صلاة التراويح، وعدم وضع متعلقات شخصية على أثاث المسجد، والحفاظ على الهدوء داخل المسجد وعدم رفع الصوت أو التشويش على المصليين، كما يمنع أن يقوم المعتكف بإلقاء الدروس داخل مكان الاعتكاف، وأخيراً يمنع أن يقوم المعتكفون بتجميع العفش داخل المسجد.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام 1444 وخطوات التسجيل

- الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بشؤون الحرمين الشريفين.

- بعد ذلك الانتقال إلى أيقونة نظام حجز الاعتكاف.

- تحديد نوع تسجيل الدخول وذلك بواسطة قائمة الخدمات المتوفرة.

- بعد ذلك يجب تعبئة نموذج طلب الاعتكاف الذي يتضمن إرفاق صورة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم لحجز الاعتكاف.

- ثم إدخال رَقَم الهاتف الحوال، واختيار لغة التواصل، وإدخال البريد الإلكتروني، وأخيراً النقر على أيقونة تقديم طلب.