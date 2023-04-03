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الشرطة النسائية تشارك في تنظيم موسم العمرة لأول مرة بتاريخ السعودية

كتب:

منى سعيد
06:56 م | الإثنين 03 أبريل 2023
الشرطة النسائية في السعودية

الشرطة النسائية في السعودية

ظهرت الشرطة النسائية في الحرم المكي لمساعدة حجاج بيت الله في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وذكر مقطع الفيديو، الذي بثه الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، تواجد أمني من العنصر النسائي للمرة الأولى بموسم العمرة لشهر رمضان المبارك، مع زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت جندي أول حنان محمد، خلال مقطع الفيديو، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز عندما تقدم المساعددة والخدمات الإنسانية كمهام لها، ومتابعة الحالة الأمنية ومنع الظواهر السلبية.

كما عرض مقطع الفيديو لقطات لعمل المجندات مع قاصدي المسجد الحرام، من خلال تنظيم صفوف الزوار والمصلين، ومحاولة تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين.

وبحسب ما ذكره الأمن العام السعودي، فأن هذا التواجد للمجندات جاء استمرارًا للمنظومة الأمنية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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