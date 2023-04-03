الشرطة النسائية تشارك في تنظيم موسم العمرة لأول مرة بتاريخ السعودية

ظهرت الشرطة النسائية في الحرم المكي لمساعدة حجاج بيت الله في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وذكر مقطع الفيديو، الذي بثه الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، تواجد أمني من العنصر النسائي للمرة الأولى بموسم العمرة لشهر رمضان المبارك، مع زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

دوريات الأمن تشارك بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة في شهر رمضان المبارك .#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/tZSG5VBfl7 — الأمن العام (@security_gov) April 2, 2023

وقالت جندي أول حنان محمد، خلال مقطع الفيديو، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز عندما تقدم المساعددة والخدمات الإنسانية كمهام لها، ومتابعة الحالة الأمنية ومنع الظواهر السلبية.

كما عرض مقطع الفيديو لقطات لعمل المجندات مع قاصدي المسجد الحرام، من خلال تنظيم صفوف الزوار والمصلين، ومحاولة تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين.

وبحسب ما ذكره الأمن العام السعودي، فأن هذا التواجد للمجندات جاء استمرارًا للمنظومة الأمنية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.