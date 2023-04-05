أصوات ملائكية أثرت في تاريخ الإنشاد الديني بمصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أرواح في المدينة .. أصوات ملائكية أثرت في تاريخ الإنشاد الديني بمصر».

مصر معروفة بتاريخها في الإنشاد الديني

وجاء التقرير مصحوبًا بتسجيل صوتي: «مصر معروفة بتاريخها الكبير في الإنشاد الديني، وصفحات التاريخ مليئة بالأصوات العظيمة التي ارتبطنا بها، وبخاصة في ليالي شهر رمضان، فكلنا نسمع ابتهالات النقشبندي وطه الفشني».

وفي هذا الإطار، استضاف مركز الإبداع الفني بدار الاوبرا اللقاء الثاني عشر من سلسلة أرواح المدينة الذي يأتي في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني بالمجلس الأعلى للثقافة وبيت المعمار المصري التابع لقطاع الصندوق، والذي تناول تاريخ اكتشاف الإنشاد الديني وارتباطه بليالي رمضان في مدينة القاهرة.

وقال هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية: «سلسلة أرواح في المدينة مشروع متميز يأتي بالتعاون مع بيت المعمار المصري .. المعمار والعمارة والتاريخ والشخصيات والأحداث كلها تمثل مجتمعا متكاملا في الماضي يمثل تراثنا وتاريخنا المهم جدا، وهذا الأمر يعد جزءً مهما من صندوق التنمية الثقافية الذي يستعيد التراث بكل تفاصيله في المعمار والتاريخ والفن والأدب».

القاهرة رمز للمجتمع المصري وتطوره

وأضاف محمود التميمي مؤسس مشروع أرواح في المدينة: «نتناول القاهرة بشكل غير تقليدي، مدينة القاهرة كرمز للمجتمع المصري وتطور المجتمع وعلامات العمق في الشخصية المصرية التي نحتاج إلى تأكيدها حتى نعرف أولادنا بتاريخ بلدهم بشكل حقيقي وليس مزيفا ونحاول إيصال رسالة على الإبداع المصري في آخر 150 سنة و200 سنة».