مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي بالبرازيل

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي الدولي WTM Latin America الذي افتتح أمس ويستمر حتى غدا الأربعاء بمدينة ساوبولو في البرازيل.

الترويج للمقصد السياحي المصري

وخلال فعاليات الأيام الأولى للمعرض، عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددا من اللقاءات المهنية والإعلامية بحضور المستشارة نشوى بكر مديرة المكتب التجاري في ساوبولو، إذ تناولت هذه اللقاءات أهمية الترويج للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة خاصة في ظل الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من هذه السوق السياحية الواعدة.

كما جرى خلال هذه اللقاءات التوافق على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين من البرازيل إلى مصر ممن يفضلون السياحة الثقافية.

توافد عدد كبير من الإعلاميين وممثلي شركات السياحة

وشهد الجناح المصري المشارك في المعرض توافد عدد كبير من الإعلاميين وممثلي شركات السياحة والمهتمين بالمقصد السياحي المصري، كما جذب تصميم الجناح المصري الزائرين من منظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام؛ إذ يقع في المدخل الرئيسي لمركز مؤتمرات Expo Center Norte.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالجناح المصري عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية العاملة بالسوق اللاتينى.