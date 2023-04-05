«شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «سياق الحشود» لتنظيم كثافات المصلين والمعتمرين

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تخطيط الحشود، مبادرة «سياق الحشود»، التي تهدف إلى توافق خطة الحشود مع الواقع وإيجاد نسبة التغيير بين المخطط له والواقع، ومتابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة حسب ما تقتضي كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء أن المبادرة تأتي ضمن حملة الرئاسة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا تحت شعار «من الوصول حتى الحصول»، كما تأتي ضمن أهداف الرئاسة الاستراتيجية في التميز التشغيلي لتمكين القاصدين من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار أيمن بن مصطفى إلى أنَّ المبادرة تأتي تزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد القاصدين والمعتمرين، وتماشياً مع تفعيل تحديث الخطة بشكل يومي في شهر رمضان المبارك، والتعاون المشترك مع الجهات المشاركة.

مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك

على صعيد آخر، سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات السعودية بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا، الرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، التي استفاد منها 98 معتمراً من مختلف الجنسيات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء أنَّ رحلات العمرة تستهدف المسلمين الجدد، وتتضمَّن دروساً وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، إذ وفّرت الجمعية مشرفين ومترجما لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.