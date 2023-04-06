تعرف على الأوراق المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية 2023

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية، عن طريق خدمة البريد السريع فقط، من يوم 14 أبريل الجاري، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.

بالنسبة لطلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية، يجري استكمال الإجراءات المعمول بها عبر الموقع الإلكتروني حتى نهايتها، وسداد رسوم الإجراءات عن طريق بنك مصر، كما هو متبع ويجري إرسال مظروف عن طريق خدمة البريد السريع، على عنوان «المجلس الأعلى للجامعات- مبنى جامعة القاهرة- الجيزة».

الأوراق المطلوبة

- أصول الأوراق والمستندات المطلوبة مستوفية التصديقات

- بيانات اتصال واضحة

- إيصال سداد رسوم الإجراءات وتقرير الطلب المطبوع في نهاية الإجراءات على البرنامج الإلكتروني

وأوضح أن سيجري السير في الإجراءات حتى نهايتها، وإرسال شهادة المعادلة للمتقدم بالبريد السريع على العنوان الموضح بطلب المعادلة، ويتحمل الطالب تكلفة الإرسال، واستقبال الشهادة في حالة استخدام خدمة الريد السريع الخاص، وفي حالة وجود أي مستندات غير سليمة أو غير مطابقة، يتم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الموضح بالطلب.