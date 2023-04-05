«التعاون الإسلامي» تحذر من تداعيات اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءها على المصلين في باحات المسجد، واعتقال عدد كبير منهم تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك

وجددت المنظمة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

وحمّل الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المرفوضة والمدانة، والتي من شأنها أن تغذي التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة.