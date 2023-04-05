«الأوقاف الفلسطينية» تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى: جريمة نكراء

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّ ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامها للمسجد الأقصى، الليلة الماضية، واعتدائها على المرابطين لإخراجهم من المسجد خلال اعتكافهم في رمضان، ما هو إلاّ «جريمة نكراء» واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنّ الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى أخذت منحى تصاعديا في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة في تصرفاتها التي تدفع باتجاه حرب دينية سيصطلي بنارها الجميع.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم.