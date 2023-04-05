شحن 6 آلاف طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد 

وأعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة SELIN.D القادمة من تركيا، وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية.

تفريغ 3303 طن رخام

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من ميناء ميرسن، وذلك لتفريغ 3303 طن رخام، وتستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا.

إجراءات دخول السفن

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

يذكر أن ميناء غرب بورسعيد استقبل الأسبوع الماضي سفينتين لشحن 6300 طن صودا كاوية وتفريغ 6948 طن رخام حيث استقبل الميناء السفينة GLOBAL LAKE القادمة من الاسكندريه وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية إلى تركيا.

كما وصلت الميناء السفينة DUYGU القادمة من إيطاليا لتفريغ 6948 رخام، واستكملت السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات التفريغ في حوض البحر المتوسط.