«التحرير الفلسطينية»: القيادة تجري اتصالات مكثفة لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة تجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء والعديد من الدول، لوقف عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين.

وأوضح أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينيا وعربيا ودوليا، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

اقتحام المسجد الأقصى

كانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بالقدس، فجر الأربعاء، وهاجمت المصلين فيه، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى.

وأضاف أنه نقل إصابتين للمستشفى، وقال إن الإصابات ناجمة عن الرصاص المطاطي واعتداء بالضرب.