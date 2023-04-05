أين يوجد قبر الإمام علي بن أبي طالب؟.. «صور»

لأهل بيت النبي مكانة خاصة لدى المصريين، فالشعب المصري بمختلف فئاته يجلّ أهل بيت النبي، وكل ما يمت إليهم بصلة، ومن بينها مقامات الحسين والسيدة زينب والسيدة نفسية وفي مصر تطلق أسماء آل البيت على الأحياء والشوارع والمدارس، وأنشدوا فيه الأشعار وتغنوا بها، وجميع هؤلاء المباركين في الوجدان المصري ينتسبون إلى الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، لكن أين يوجد قبر الإمام علي بن أبي طالب؟

الإمام علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي في عام 40 هـ/661 م. وعُرف الإمام علي بشجاعته وزهده وورعه وبلاغته كما كان موضع ثقة الرسول محمد فكان أحد كُتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه.

العقاد: علي بن أبي طالب الشهيد أبو الشهداء

كتب الكثير عن علي بن أبي طالب ومكانته، وتنازع حوله الفرقاء، بعد وفاته، وقال عنه المفكر عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية الإمام علي» : «في سيرة ابن أبي طالب ملتقى بالعاطفة المشبوبة والإحساس المتطلع إلى الرحمة، والإكبار لأنه الشهيد أبو الشهداء، يجري تاريخه وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجهاد والهزيمة، ويتراءون للمتتبع من بعيد واحد بعد واحد شيوخا جللهم وقار الشيب ثم جللهم السيف الي لا يرحم، أو فتيانا عجولوا وهم في نضرة العمر يحال بينهم وبين متاع الدنيا، بل يحال بينهم وبين الزاد والماء، وهم على حياض المنية جياع ظماء».

معلومات عن قبر الإمام علي بن أبي طالب

وحسب الصفحة الرسمية لمعرض النجف الدولي للكتاب بالعراق فإن قبر الإمام علي بن أبي طالب في النجف بدولة العراق، والعتبة العلوية المقدسة أو الروضة الحيدرية، حاليا هو ضريح الإمام علي، وهو مرقد ديني ومسجد يقع في مدينة النجف القديمة في العراق، وهو أحد أهم معالم المدينة ويعتبر من الأماكن المقدسة، حيث تم تشيّيده على قبر الإمام علي بن أبي طالب، وجُدّد المرقد لعدة مرات وفي مراحل مختلفة، ولاحقاً أُعيد تذهيب القبة التي تعلوه وأضيف صحن جديد باسم صحن فاطمة الزهراء وأُلحق بالمرقد مكتبة «الروضة الحيدرية»، التي تضم العديد من النفائس والمخطوطات الأثرية.