وزيرة الثقافة تتفقد منزل العقاد تمهيدا لتحويله إلى مزار سياحي

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منزل الأديب الكبير عباس محمود العقاد، ضمن جولتها بمحافظة أسوان، والذي من المُقرر تحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح يضم مقتنيات العقاد ومكتبته التي تبرعت بها أسرة الأديب الراحل.

ترميم منزل العقاد

وأكدت وزيرة الثقافة، اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بمنزل الأديب الكبير عباس العقاد، وقد أصدر توجيهاته بترميم المنزل ورفع كفاءته، وتحويله إلى متحف ومزار لكل عشاق الأديب الراحل، مُشيرةً إلى أن الدولة المصرية لديها خطة لتكريم الرموز من أبنائها في كافة المجالات، حتى يكونوا نموذجًا يُحتذى به من قِبل الأجيال الجديدة.

منزل الأديب عباس العقاد

يُذكر أن منزل الأديب الراحل عباس محمود العقاد، يقع على مساحة 220 مترا مربعا، ويتكون من طابق أرضي، واثنين علويين، إضافة إلى سطح المنزل، وصدر قرار بتشكيل لجنة عليا، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمعاينته والبدء الفوري في ترميمه ورفع كفاءته.