«التنسيق الحضاري» يصدر بيانًا حول حقيقة هدم منزل «عباس العقاد» بأسوان

أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بيانا صحفيا بشأن ما تداوله حول هدم منزل الأديب عباس محمود العقاد بأسوان.

منزل الأديب الكبير عباس العقاد

وأكد الجهاز أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صور لمنزل الأديب الكبير عباس العقاد بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وليس منزله الكائن بأسوان، لافتة إلى أن منزل مصر الجديدة ضمن المباني المسجلة في سجل حصر المباني ذات القيمة المتميزة بالحي.

وأضاف البيان أن منزل الأديب عباس العقاد في أسوان، صدر له قرار بإخلاء المبني من السكان، بسبب تدهور الحالة الإنشائية للمبني نتيجة هبوط أرضي وفق ما ورد في تقرير المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة أسوان.

إخلاء المبني من السكان حفاظا على الارواح

ولفت البيان إلى أن الأمر يستلزم ضرورة إخلاء المبني من السكان حفاظا على الارواح، وقامت اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات القيمة المتميزة بأسوان بمعاينة المبنى وجاري إعداد تقرير حول طريقة التدخل للترميم، حفاظا على العقار، كما قامت الجهة الإدارية بالمحافظة باتباع الاحتياطات اللازمة نحو تأمين المواطنين، واتخاذ اللازم في ضوء ما ينتهي إليه تقرير لجنة حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز.