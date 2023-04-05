«الناشرين المصريين» يشارك في معرض النجف الدولي للكتاب 2023

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الاستعداد للمشاركة في معرض النجف الدولي للكتاب، الذي يقام في دولة العراق في الفترة من 4 إلى 14 مايو 2023، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لفتح أسواق جديدة للكتاب ونشر الثقافة والمعرفة.

وذكرت لجنة المعارض في بيان، أنّه جرى الاتفاق مع إحدى الشركات المختصة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض بأسعار مناسبة، سواء للطرود المشاركة أو المرتجع المحتمل من الكتب بعد انتهاء فترة المعرض، مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أي كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أي كتب أثرية أو مخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، والتعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

كما أعلن اتحاد الناشرين، الاتفاق مع الخطوط الجوية العراقية لاستخراج تذاكر سفر للناشرين بأسعار مميزة جدا.

معرض النجف الدولي للكتاب 2023

ويقام المعرض في دورته الثانية على ارض معرض النجف الأشرف الدولي - شارع المطار للفترة من 4 وحتى 14 مايو 2023.