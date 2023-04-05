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ضبط ‏72 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:24 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72383 مخالفة مرورية من بينها المخالفات التالية:

(13275) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(365) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(26) مخالفة موقف عشوائي.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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