ضبط مواد مخدرة بـ1.2 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما جرى ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأيضا جرى ضبط أحد الأشخاص حال سيره بسيارة ميكروباص قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى .

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و120 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.