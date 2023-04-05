الاحتلال الإسرائيلى يطرد المصلين من المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك مجددا، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وأجبرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، المصلين والمعتكفين على مغادرة المسجد عنوة، بعد اقتحامه.

يشار إلى أنّ جماعات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر أبريل الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

إجبار المصلين على مغادرة المسجد

كما رصدت حركة عائدون لجبل الهيكل المتطرفة، مكافأة قدرها 20 ألف شيقل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح قربان الفصح داخل الحرم القدسي.

ورصدت الحركة مبلغ 5 آلاف شيقل لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

إصابة العشرات إثر إقتحام المسجد الأقصى

وأصيب عشرات المصلين والمعتكفين الليلة الماضية عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، ونقلتهم إلى مركز توقيف عطروت للتحقيق.