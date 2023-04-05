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أفضل وقت لتناول علاج الغدة في رمضان.. نشرة جديدة لهيئة الدواء

كتب:

مريم الخطري
12:51 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا، قبل قليل، أوضحت فيه طرق استخدم أدوية الغدة في رمضان، وقالت هيئة الدواء إن الطعام يؤثر على امتصاص بعض أدوية الغدة الدرقية مثل الليفوثيروكسين المستخدم في علاج قصور الغدة، لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية بتناوله على معدة فارغة، على أن يكون قبل وجبة الإفطار الرئيسية بنصف ساعة، أو بعد الإفطار بـ ٣ أو ٤ ساعات، وألا يُتناول بعده أي طعام آخر لمدة ساعة.​

أفضل توقيت للحصول على علاج الغدة في رمضان

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يجب أن يُفصل الليفوثيروكسين عن المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم أو الحديد بـ ٤ ساعات، حتى لا تؤثر على امتصاصه.​

نصائح وتعليمات لمرضى الغدة في رمضان

وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح والتعليمات لمرضي الغدة في رمضان وجاءت على النحو التالي:

- يجب الحصول على الجرعات الخاصة بالعلاج في التوقيت المحدد ولا يجب زيادة أعداد الجرعات أو نقصانها

- عند تناول الجرعة اليومية لابد من تناول كوب كامل من المياه

- يجب تناول حبة العلاج كما هي وابتلاعها كاملة، فلا يجوز مضغ أو طحن الحبة أو إفراغ محتويات الكبسولة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.