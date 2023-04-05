كيف تتجنب صداع نهار رمضان بسبب القهوة والشاي؟.. «هيئة الدواء» تجيب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، روشتة وقائية لبعض المواطنين خاصة محبي الكافيين، الذين يشعرون بالصداع في نهار رمضان بسبب الصيام، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع الوعى الصحي للمواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها.

كيف تتجنب صداع شهر رمضان؟

وجاءت النصائح والتعليمات لمستخدمي الكافيين أثناء شهر رمضان، كما يلي.

- تنظيم استهلاك الكافيين خلال شهر رمضان لتجنب أي آثار جانبية مزعجة ترتبط بهذا الأمر.

- تجنب الإفطار على مشروب يحتوي على مادة الكافيين، ما يتسبب في إفراز عصارة المعدة، فضلا عن ضرر والتهاب جدار المعدة، ويفضل استبداله بالتمر عند الإفطار (2 لـ3 تمرات)؛ لأن التمر يمدك باحتياجك من السكر اللازم للجسم، وخصوصا المخ، وله العديد من الفوائد الصحية.

شرب كمية كبيرة من المياه

- الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من المياه، وتناول الأطعمة الغنية به، مثل الحساء والفواكه والخضروات الطازجة بين الإفطار والسحور.

- قد يكون رمضان الوقت المناسب للبدء بالحد من استهلاك الكافيين، حال عدم القدرة على التوقف الكامل.

وطالبت هيئة الدواء، المواطنين، باتباع نظام غذائي صحي وسليم خلال شهر رمضان خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنّه حال الرغبة فى الاستفسار عن نواقص الأدوية، يجب الاتصال عبر الخط الساخن ومعرفة التفاصيل والرد عليها بشكل مباشر ورسمي.

وناشدت الهيئة، المواطنين، بعدم الحصول على أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة أو المختص، مشيرة إلى أنّ الحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر، وكذلك الجرعات الدوائية.