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طالبة تتخلص من حياتها بـ«حبة الغلة» بعد تفاقم معاناتها مع «مرض الغدة» بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
01:53 م | الإثنين 20 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدمت طالبة تُدعى "هـ.ح.ع" على التخلص من حياتها، في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، باستخدام قرص حفظ القمح السامة المعروف إعلاميًا باسم «حبة الغلة»، بسبب مرورها بأزمة نفسية، حيث حاولت أسرتها نقله إلى مستشفى جامعة بنها لمحاولة إنقاذها ولكنها فارقت الحياة. 

الطالبة تبلغ من العمر 14 عامًا

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيمة بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا، وتخلصت من حياتها بتناولها قرص حفظ القمح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

معاناة الطالبة مع مرض الغدة

وأضاف المصدر الأمني أن الطالبة كانت تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة مرضها بمرض الغدة، نافيًا وجود شبهة جنائية حول الوفاة من خلال التحقيقات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتخلص طالبة من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السامة، نتيحة مرورها بأزمة نفسيه سيئة، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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بقلم إبراهيم الديهي