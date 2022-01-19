مرض الهاشيموتو.. عندما تدمر الغدة الدرقية نفسها

مرض هاشيموتو هو أحد الأمراض المناعية، وهي من أمراض المناعة الذاتية التي قد تصيب الغدة الدرقية في الجسم، وهي الغدة المسؤولة عن إنتاج هرمونات تعمل على تنظيم العديد من العمليات في الجسم، والتي يأتي في مقدمتها نبض القلب.

أثبتت الدراسات العلمية أنّ التهاب الغدة الدرقية (هاشيموتو) أحد أكثر اضطرابات الغدة الدرقية شيوعاً في الدول المتقدمة، حتى عند العلاج بالأدوية، فقد تؤثر أعراضه بشكل كبير على الحياة، حيث يتم تدمير أنسجة الغدة الدرقية تدريجياً عبر الخلايا الليمفاوية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تشكل جزءاً من جهاز المناعة لديك.

الهاشيموتو له عوامل وراثية

الدراسات الألمانية حسب الدراسات الصادرة عن الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء، فإن الهاشيموتو ينتج عن الكثير من الأسباب منها التغيرات الهرمونية، على سبيل المثال أثناء الحمل، أو حتى الإجهاد ومن العدوى الفيروسية، ويعد اليود وزيادته في الطعام اليوم من الأمور التي قد تتسبب في آثار سلبية على مرضى الهاشيموتو.

وتشير الدراسات، إلى أنّه رغم إجراء الكثير من التجارب إلا أنه حتى الآن لم يعرف أسباب تحول الجهاز المناعي وتدمير نفسه بهذا الشكل عند الإصابة بالهاشيموتو، وقد رجح بعض أطباء الغدد الصماء في الخارج أن هذا المرض له عوامل وراثية.

أعراض الهاشيموتو

وأجمع الأطباء في العديد من الدراسات التي تم إعدادها بشأن ذلك المرض، أن الهاشيموتو يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، ويقابل ذلك هو منح المريض علاج بأقراص لإعطاء هرمونات الغدة الدرقية.

وصنفت الدراسات الألمانية أعراض الهاشيموتو في عدد من النقاط التي يمكن تلخيصها كالتالي:

-زيادة الحساسية للبرد

-زيادة الوزن

- معدل النبض البطيء

- حالة الإعياء الشديد

- جلد جاف وبارد

-تساقط الشعر

- ضعف العضلات

- حاجة مرتفعة للنوم

- صعوبة في التركيز

- اكتئاب المزاج والإمساك.

-ضيق في التنفس

- تضخم الغدة الدرقية

- تضخم اللسان

- نزيف حاد في الدورة الشهرية عند الفتيات

- اضطرابات في الدورة الشهرية

- ضعف الخصوبة، والضعف الجنسي لدى الرجال

- فقدان السمع، وخز أو تنميل، ردود فعل بطيئة.