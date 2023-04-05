«الداخلية»: ضبط 293 قضية مخدرات و149 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 293 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 315 متهما، وضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 122 متهما، إلى جانب تنفيذ 80959 حكما قضائيا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين.

كما تمّ ضبط 31 متهما هاربا، 15 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 274 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21830 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 8 منهم.