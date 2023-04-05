«الغرف التجارية»: 200% نسبة الإقبال على معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار الإقبال الكبير والمتزايد على معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات من قبل المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق الحر بنحو 30%، موضحا أن شوادر ومعارض أهلا رمضان، شهدت إقبالا غير متوقع، وتخطى حجم الإقبال 200%، وذلك منذ بدء إقامة الشوادر ومعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

استمرار الإقبال الكبير على معارض أهلا رمضان يؤكد أهميتها

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إدارة أزمة نقص السلع الغذائية والسيطرة على الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار السلع، من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتخطى 6 أشهر.

وقال بشاي، إن هناك تنسيق دائم مع جهاز حماية المستهلك، للسيطرة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية بأسعارها الحقيقية وبالجودة المطلوبة، ومواجهة تلاعب بعض التجار من ضعيفي النفوس بالأسعار أو جودة السلع.

التنسيق مع 5 جهات رقابية معنية

وأضاف أن ذلك يتم من خلال تطبيق الخطة التي وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق أمام المستهلكين، من خلال التنسيق مع 5 جهات رقابية معنية بمراقبة الأسواق تضم مباحث التموين ومديريات التموين والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية الموجودة والمعروضة داخل الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر للمواطنين لمنع التلاعب.