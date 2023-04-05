علاقة تحديث بيانات بطاقة التموين وصرف منح إضافية على السلع.. مصادر توضح

شدّدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين للأسر التي لم تقم بتحديث بيانات أفرادها حتى الآن، وخاصة من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة مع تقديم مفردات مرتب وتقرير بموديل السيارة المملوكة للأسرة، إذا كانت هذه البيانات مطلوبة منهم عبر إرسالها على بونات صرف الخبز.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحديث بيانات بطاقة التموين لا علاقة له بصرف منح أو زيادة جديدة على التموين لأصحاب البطاقات خلال شهر رمضان الحالي، مشيرة إلى أن زيادة التموين الجاري صرفها حاليا هي الدفعة الثامنة للدعم الاستثنائي المحدد مدته بـ 10 أشهر وينتهي في شهر يونيه المقبل.

صرف سلع أبريل 2023

وتزامن صرف زيادة التموين الثامنة مع حصص السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أبريل الجاري يوم 10 رمضان، ويستحق زيادة التموين عدد 8 ملايين و100 ألف أسرة من أصحاب بطاقات التموين البالغ عددها 23 مليون بطاقة، وهو الدعم الذي بدأت الحكومة صرفه في شهر سبتمبر 2022 للأسر الأولى بالرعاية فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

قيمة زيادة التموين

وحددت وزارة التموين قيمة دعم وزارة التموين في دفعته الثامنة الجاري صرفها، كالتالي:

** البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه شهريا.

** البطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على 200 جنيه.

** البطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر تحصل على 300 جنيه شهريا.