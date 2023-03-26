«الغرف التجارية»: توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان».. ورصدنا تراجع الأسعار

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توافر كل السلع الغذائية والأساسية بمنافذ «أهلا رمضان» بكل المحافظات وعدم وجود أي نقص في أي من السلع كما وجغرافيا، إذ تغطي منافذ المعارض كل محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لضمان أكبر إتاحة ممكنة من السلع الضرورية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأشار في بيان، إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات شكلت لجانا لمتابعة حركة السحب اليومي لكل السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في أي سلعة بالمنافذ والتأكد من تناسب معدلات السحب الاستهلاكي مع كمية المعروضات التي يجري ضخها بالأسواق.

لجان متابعة الأسواق

وأوضح «العربي» أن لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية قد رصدت تراجعا نسبيا في أسعار السلع الغذائية بالأسواق، مع مرور الأيام الأولى من الشهر الكريم، إذ تراجعت أسعار الدواجن والبيض واللحوم خاصة مع ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بمختلف المنافذ.

وأشار إلى أن هناك تكاتفا كاملا بين كل الجهات الحكومية والخاصة لتوفير كل السلع الضرورية بأسعار مناسبة لمواجهة الموجات التضخمية التي سببتها أزمات الاقتصاد العالمي المتتابعة منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا.

«الغرف التجارية» ملتزمة بالتخفيضات المعلنة بمنافذ أهلا رمضان

وأضاف أن «الغرف التجارية» ملتزمة بالتخفيضات المعلنة على أسعار كل السلع بمنافذ أهلا رمضان لتكون أقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 15 و 30 %، لافتا أن كل الكيانات الاقتصادية خاصة وحكومية تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية في أيام الشهر الكريم.