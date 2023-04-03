«الغرف التجارية»: استمرار ضخ السلع في معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات

أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التجارة الداخلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير جميع الخدمات بما يتناسب مع تطورات حركة التجارة العالمية والمتطلبات التقنية الحديثة لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

افتتاح مركز التميز التجاري بغرفة القاهرة خطوة مهمة

ووجّه العربي، الشكر لقيادات الدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيلات الإجرائية والتشريعية المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز التميز التجاري الجديد بغرفة القاهرة يعتبر خطوة مهمة على طريق تكاتف الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي وتنفيذ خطة تطويرية وتنموية تتواكب مع سياسات الشمول المالي وتطوير الخدمات التجارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، كما تتناسب مع متطلبات التنمية وتطوير البنية التحتية التي تشهدها مصر مؤخرًا، كما يعتبر امتدادًا لتحقيق رؤية مصر 2050.

تخفيف الأعباء عن المواطن

أما عن حركة الأسواق خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، أوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار الضخ اليومي لجميع السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بجميع منافذ معارض أهلا رمضان «المواطن أولا» على مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلقى هذا العام إقبالا غير مسبوق نظرا لمساهمتها في تخفيف الأعباء عن المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية التي ضربت كافة الأسواق العالمية.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي، تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات؛ يوضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع وحركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد العربي، أن الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية علي الساحة العالمية.

وأضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية؛ للتأكد من توافر جميع السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع متطلبات السوق.