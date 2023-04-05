بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء كتب: يارا أشرف 01:42 م | الأربعاء 05 أبريل 2023 الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء تقدم «الوطن» بثا مباشرا لمؤتمر صحفي، يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر قناة «إكسترا نيوز». اقرأ المزيد: مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك.. طرق الإبلاغ عن مخالفات الأسعار بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية رئيس جامعة سوهاج يثمن تجربة محاكاة مجلس الوزراء ويشيد بالطلاب الوطن الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بقلم يارا أشرف