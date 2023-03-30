شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك.. طرق الإبلاغ عن مخالفات الأسعار

رقم شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك، من بين الوسائل التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للإبلاغ عن التجار ومخالفات الأسعار، التي تستقبلها من المواطنين لفحص شكواهم والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في التلاعب بالأسعار سواء أصحاب السلاسل التجارية الخاصة أو منافذ بقالي التموين.

شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك

ويستقبل رقم شكاوى مجلس الوزراء ورقم حماية المستهلك، بلاغات المواطنين عن تلاعب التجار في الأسعار، خاصة ما يتعلق بالسلع المعلن رسميا سعرها للمواطن، وذلك على الأرقام التالية:

- 19588 رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

- 16528 رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو شكاوى مجلس الوزراء.

الأسعار الرسمية للسلع التموينية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الرسمية للسلع التموينية، والمقرر بدء صرفها بعد غد السبت لأصحاب البطاقات التموينية، كالتالي:

1- سكر معبأ كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.