إدانات عربية لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى ..ومصر تطالب بالوقف الفوري

أدانت بعض الدول العربية اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر الأربعاء، إذ اعتدت على المعتكفين في المسجد لإخراجهم منه، كما إعتدت على المصلين بعد صلاة الفجر.

إصابة أكثر من 300 جريح

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 300 جريح بين المعتكفين، بينما تمنع شرطة الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

إصابة أكثر من 300 جريح بين المعتكفين

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية فجر اليوم الأربعاء، أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان.

وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

السعودية: ندين الاقتحام السافر

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية السعودية: «المملكة تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددة التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأضافت: «المملكة تجدد موقفها الراسخ لدعم جهود انهاء الاحتلال»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين المعتكفين، واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

الكويت تدين اقتحام الاحتلال باحات الأقصى

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، رفض دولة الكويت القاطع لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الخارجية موقف الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي بأسره؛ لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستفزة والمتكررة، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة، والعمل على توفير الحماية الكاملة لمصلي المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

كما أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن اقتحام المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، وتصرفا مدانا ومرفوضا، مطالبا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

الأردن تحذر من تبعات التصعيد الخطير فى الأقصى

وحذر المتحدث الرسمي باسم الوزارة من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف والمصلين.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وتوافد عشرات المقدسيين من القدس المحتلة إلى نحو محيط البلدة القديمة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على عدوانية الاحتلال في المسجد الأقصى.

وانطلقت، بعد انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، مظاهرة احتجاجية ومسيرة مركبات في مدينة أم الفحم، إثر اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، بمشاركة العشرات من الشبان في المدينة.