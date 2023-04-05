محو أمية ألف مواطن في مطروح.. وخطة لزيادة عدد الفصول بالقرى والنجوع

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات دورة يناير 2023، لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة بنسبة نجاح 80.62%.

نجاح 1048 أميا في مطروح

وقال عادل مسلم مديرعام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إنه كان مستهدف تحقيق محو أمية 1300 فرد، تقدم لدورة يناير عدد 1884، حضر منهم 1387، ونجح 1048 أميا تحرروا من الأمية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.

زيادة فصول محو الأمية

وأضاف مدير عام هيئة تعليم الكبار بمحافظة مطروح، أنه جرى وضع خطه لزيادة عدد الفصول لمحو الأمية، وفتح فصول جديدة في القرى والنجوع بمراكز المحافظة الثمانية، بالتعاون مع رؤساء المدن ومديرية الصحة وجامعة مطروح، ولفيف من الجهات بالإضافة إلى عمد ومشايخ القبائل، للوصول إلى جميع الأميين وتعليمهم ومحو أميتهم، لمواجهه هذه الظاهرة المنتشرة، والقضاء عليها خاصة الفتيات.

مشاركات مجتمعية لمحو الأمية

وأشاد محافظ مطروح بجهود فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، مثمنا دور المشاركات المجتمعية والجهات الشريكة مع الهيئة، للتعاون في تحقيق مزيد من الإنجاز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود التنفيذية والشعبية، للتوعية بأهمية التعلم، وفتح مزيد من الفصول للقضاء على الأمية بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.