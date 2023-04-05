ماذا تعرف عن المسجد الأقصى بعد اقتحامه؟.. الأزهر يكشف 10 معلومات «فيديو»

تعرض المسجد الأقصى لاعتداءات جديدة واقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 5 أبريل، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات بين الفلسطينيين، إذ استهدف الاحتلال المعتكفين داخل المسجد، واعتقل عددا كبيرًا منهم.

كل المعلومات عن المسجد الأقصى

ونشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، نحو 10 معلومات عن المسجد الأقصى المبارك وتاريخه، والتي جاءت كالتالي:

1- أولي القبلتين وثالث الحرمين ويقع داخل الحرم القدسي الشريف.

2- تبلغ مساحة حرم المسجد القدسي نحو 144 كيلو مترا مربعا.

3- عرف بعدة أسماء منها «المسجد الأٌصى، وبيت المقدس، وإيلياء».

4- يشمل 14 بابا بينها 4 أبواب مغلقة.

أبواب المسجد الأقصى

5- الأبواب المفتوحة هي: «باب الأسباط، حطة، العتم، الغوانمة، المطهرة، القطانين، السلسلة، المغاربة، الحديد، الناظر».

6- الحرم القدسي له 4 مآذن يعود تاريخ إنشائها إلى العهد المملوكي، 3 مآذن بينها على صف واحد غربي للمسجد.

7- حائط البراق يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد طوله نحو 50 مترا وارتفاعه نحو 20 مترا.

8- قبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية.

9- مبنى المسجد الأقصى ذو القبة الرصاصية.

10- 200 معلم آخر ما بين مساجد وقباب وسبل ومياه وأروقة

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل ساعات المُصلى القبلي، وأطلقت قنابل الصوت داخل المسجد من خلال نوافذه التي حطمت عددًا منها، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح بالهراوات على المعتكفين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوفهم، إضافة إلى قيام شرطة الاحتلال باعتقال عشرات الفلسطينيين ممن تحصنوا بالمسجد ورفضوا الخروج.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن شرطة الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى وإسعاف المُصابين.