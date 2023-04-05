إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدا

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023مـ غدا الخميس مشيرة إلى تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م.

شروط التقدم لحج الجمعيات

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، إذ سيتمّ التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي

ولفتت إلى أنَّ مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج نجح في إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.