تعرف على موعد إصدار تصاريح الحج 2023 وشروط تسجيل حجاج الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد إصدار تصاريح الحج فضلا عن الشروط الواجب توافرها في حجاج الداخل، والتي يجب أن يكون سبق لهم أداء مناسك الحج والعمرة من 5 سنوات أو أكثر.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، موعد إصدار تصاريح الحج 2023 والشروط الواجب توافرها في حجاج الدخل لأداء المناسك، وفق البيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إصدار تصاريح الحج

ووفق المعلن من وزارة الحج والعمرة، فأن موعد إصدار تصاريح الحج 2023 بداية من 15 شوال المقبل.

ويمكن لحجاج الداخل التسجيل بشكل مباشر وبخطوات بسيطة عبر موقع الوزارة السعودية أو تطبيق نُسك والمتاح مجانيا عبر متاجر الهاتف.

وزارة الحج والعمرة تكشف شروط تسجيل حجاج الداخل

ووضعت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض الشروط للحجاج الداخل للتسجيل في المرحلة الثانية لأداء فريضة الحج، والتي جاءت كالآتي:

- يشترط في المتقدمين في تلك المرحلة أن يكون قد سبق لهم أداء الحج أو العمرة منذ 5 سنوات أو أكثر

- يكون عمر المتقدم أكبر من 12 عاما هجريا.

- أن تكون الهوية سارية حتى نهاية ذي الحجة على الأقل.

- ألا يكون مريض أو يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية.

- الحصول على تطعيمات كوفيد 19، ولقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية.

- التسجيل متاح لشخص الحاج فقط، يمنع التعامل مع وسطاء أو كلاء، كما يتم تسجيل رقم جوال لم يسجل به من قبل، يتاح للمتقدم إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.